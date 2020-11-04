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Xiaomi сняла с производства свой юбилейный флагман Mi 10 Pro

04.11.2020 11:39

Mi 10 Pro 5G был один из двух флагманов, что Xiaomi объявил в первой половине года. В телефоне более качественные камеры и более быстрая зарядка, чем в стандартной модели. Спустя восемь месяцев после выпуска, похоже, Xiaomi прекратила выпуск флагмана.

Если вы сейчас посетите официальный сайт Xiaomi в Китае, Mi 10 Pro больше не указан среди продаваемых телефонов Mi. Текущая линейка телефонов включает Mi 10 Ultra , Mi 10 5G , Mi 10 Youth Edition и Mi MIX Alpha . Отсутствие Mi 10 Pro заставляет нас думать, что Xiaomi прекратила выпуск телефона в Китае.

Китайский блог ITHome также сообщает, что телефон указан как «Out of Stock» в официальных магазинах Xiaomi на Tmall и Jingdong. Мы также проверили магазин Youpin и обнаружили, что там больше нет телефона. Тем не менее, телефон по-прежнему доступен для покупки в других странах, где он был выпущен.

Mi 10 Pro 5G был анонсирован в середине февраля. Он оснащен 6,67-дюймовым дисплеем FHD + Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц и отверстием в верхнем левом углу экрана для селфи-камеры. Работающий на процессоре Snapdragon 865 , телефон был доступен в нескольких вариантах с максимальной конфигурацией с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти.

Что касается камер, у Mi 10 Pro 5G была основная задняя камера 108 МП с оптической стабилизацией изображения. У него также была 12-мегапиксельная телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом, вторая 8-мегапиксельная телеобъектив с оптической стабилизацией и 10-кратным гибридным зумом и 20-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Селфи-камера была сенсором на 20 МП.

Другие особенности Mi 10 Pro 5G включают сканер отпечатков пальцев на дисплее, стереодинамики, NFC, ИК-передатчик и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 50 Вт и быстрой беспроводной зарядки 30 Вт.

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