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Xiaomi снизила цены на свой увлажнитель воздуха с 6-литровым резервуаром для воды

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Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia Mistless Humidifier 3, который впервые был представлен 28 ноября прошлого года по цене 999 юаней (13 600 руб.), теперь доступен за 785 юаней (10 700 руб.) в официальном магазине Xiaomi на JD.

Xiaomi снизила цены на свой увлажнитель воздуха с 6-литровым резервуаром для воды

Увлажнитель имеет ряд интересных особенностей. Он оборудован 6-литровым резервуаром для воды и способен обеспечивать до 1200 мл увлажнения в час, что позволяет быстро увлажнять воздух в помещении.

Уровень шума в спящем режиме составляет всего 32 дБ, а устройство поддерживает низкий уровень увлажнения в 350 мл/ч на протяжении длительного времени.

Резервуар легко заполняется без необходимости снимать крышку, а ЖК-дисплей показывает текущую влажность и уровень воды с помощью анимированной шкалы. Увлажнитель оснащён скрытыми колесами для удобной передвижения и автоматически регулирует уровень увлажнения в зависимости от окружающей влажности.

Xiaomi снизила цены на свой увлажнитель воздуха с 6-литровым резервуаром для воды

Также доступно управление с помощью пульта, приложения Mijia или голосового помощника Xiaoai. Устройство имеет сертификат безопасности для детей и оснащено фильтром, который предотвращает появление плесени и запахов.

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