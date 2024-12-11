Xiaomi снизила цены на свой увлажнитель воздуха с 6-литровым резервуаром для воды

Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia Mistless Humidifier 3, который впервые был представлен 28 ноября прошлого года по цене 999 юаней (13 600 руб.), теперь доступен за 785 юаней (10 700 руб.) в официальном магазине Xiaomi на JD.

Увлажнитель имеет ряд интересных особенностей. Он оборудован 6-литровым резервуаром для воды и способен обеспечивать до 1200 мл увлажнения в час, что позволяет быстро увлажнять воздух в помещении.

Уровень шума в спящем режиме составляет всего 32 дБ, а устройство поддерживает низкий уровень увлажнения в 350 мл/ч на протяжении длительного времени.

Резервуар легко заполняется без необходимости снимать крышку, а ЖК-дисплей показывает текущую влажность и уровень воды с помощью анимированной шкалы. Увлажнитель оснащён скрытыми колесами для удобной передвижения и автоматически регулирует уровень увлажнения в зависимости от окружающей влажности.

Также доступно управление с помощью пульта, приложения Mijia или голосового помощника Xiaoai. Устройство имеет сертификат безопасности для детей и оснащено фильтром, который предотвращает появление плесени и запахов.