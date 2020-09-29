Xiaomi снизила стоимость смартфонов и другой техники в России29.09.2020 15:51
Осеняя распродажа, организованная российским подразделением компании, продлится несколько дней.
В рамках акции Xiaomi снизила стоимость смартфонов и другой техники в России до 4 октября. Помимо скидок компания предложит своим покупателям подарки.
Максимальная сумма скидки составит 5 тыс. рублей, а среди подарков будет фитнес-браслет Mi Smart Band 5 стоимостью 3 290 рублей.
Среди моделей смартфонов, доступных со скидкой в рамках «Осенней распродажи» стоит отметить Redmi Note 9 Pro, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 8 Pro и др.
Больше подробностей об акции можно узнать на официальном сайте компании в России.
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