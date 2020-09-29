Осеняя распродажа, организованная российским подразделением компании, продлится несколько дней.

В рамках акции Xiaomi снизила стоимость смартфонов и другой техники в России до 4 октября. Помимо скидок компания предложит своим покупателям подарки.

Максимальная сумма скидки составит 5 тыс. рублей, а среди подарков будет фитнес-браслет Mi Smart Band 5 стоимостью 3 290 рублей.

Среди моделей смартфонов, доступных со скидкой в рамках «Осенней распродажи» стоит отметить Redmi Note 9 Pro, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 8 Pro и др.

Больше подробностей об акции можно узнать на официальном сайте компании в России.