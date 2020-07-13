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Xiaomi случайно «сломала» свой смартфон на чистом Android

13.07.2020 21:59

Xiaomi Mi A3 является актуальным смартфоном китайской компании, который входит в программу Android One. Этот аппарат работает на чистом Android без каких-либо оболочек и «фишек» от MIUI.
Xiaomi Mi A3 регулярно получает обновления, но в текущем году все апдейты для модели оказались неудачными, и очередное обновление под номером V11.0.3.0.QFQMXTC не стало исключением.

Более того, сейчас даже сам производитель просит не устанавливать обновление.

Те, кто уже установил прошивку V11.0.3.0.QFQMXTC, столкнулись с рядом проблем, среди которых некорректная работа второй SIM-карты и отсутствие возможности удаления ряда новых предустановленных приложений.

Позже выяснилось, что Xiaomi ошиблась и начала вместо глобальной версии распространять прошивку предназначенную для мексиканского оператора Telcel.

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