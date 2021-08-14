Xiaomi случайно раскрыла все о Redmi 10

Ключевые особенности Redmi 10 были раскрыты розничным продавцом на прошлой неделе. Несколько часов назад Xiaomi случайно анонсировала этот будущий смартфон в своем официальном блоге. Сообщение в настоящее время удалено, но XDA Developers удалось опубликовать характеристики мобильного телефона.

В телефоне будет 6,5-дюймовый ЖК — панель с разрешением 2400 х 1080 пикселей, частотой обновления AdaptiveSync (30Гц, 50 Гц, 60 Гц, 90 Гц) и защиту стекла Corning Gorilla. Корпус телефона выполнен из поликарбоната, как и у более дешевых моделей Redmi Note 10.

Размеры устройства составляют 161,95 x 75,53 x 8,92 мм, а вес — 181 г. Он выпускается в трех цветах: Carbon Grey, Pebble White и Sea Blue.

Телефон работает на SoC MediaTek Helio G88 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Что касается подключения, он поддерживает две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS), порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Что касается оптики, смартфон оснащен четырьмя камерами, состоящими из основного датчика на 50 МП, сверхширокого блока на 8 МП, макросъемки на 2 МП и датчика глубины на 2 МП. Для селфи он использует 8-мегапиксельную камеру, расположенную внутри дырки.

Другие особенности устройства включают слот для карт MicroSD, два стереодинамика, боковой датчик отпечатков пальцев, MIUI 12.5 на базе Android 11 , аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю зарядку 18 Вт (поставляется с зарядным устройством на 22,5 Вт) и обратную зарядку 9 Вт.

Источник — Astera.