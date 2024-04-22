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Xiaomi скоро представит свой фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 9

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Xiaomi готовится выпустить новый фитнес-браслет в своей серии Xiaomi Smart Band, это уже будет 9 версия популярного аксессуара.

Напомним, Xiaomi Smart Band 8 в Китае был представлен в апреле прошлого года, на глобальном рынке смарт-браслет появился в сентябре.

Предположительно, Smart Band 9 на глобальном рыке может появится значительно раньше чем предшественник, так как устройство уже прошло сертификации United Arab Emirates TDRA и Indonesia Telecom, которые необходимы для выхода на мировой рынок.

Обе эти сертификации раскрывают, что предстоящий смарт-браслет от Xiaomi будет иметь модельный номер M2345B1. Предыдущие отчеты утверждают, что Smart Band 9 будет доступен в двух вариантах.

Единственным отличием между этими двумя вариантами, вероятно, будет поддержка NFC. Других данных о Xiaomi Smart Band 9 пока нет.

Xiaomi скоро представит свой фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 9

 

Источник: gizmochina

Xiaomi Xiaomi Mi Band 9
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