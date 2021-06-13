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Xiaomi сертифицировала в России новый планшет Xiaomi Mi Pad 5

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Нет никаких сомнений, что это новый планшет от компании Xiaomi.

В базе Евразийской экономической комиссии китайская компания зарегистрировала новое устройство, оно проходит под номером 21051182G, и как сообщает источник, это один из планшетов линейки Mi Pad 5.

Презентация Mi Pad 5 должна состоятся в августе, но уже известно, что серия будет состоять как минимум из двух моделей.

В старшей установят процессор Snapdragon 8-серии, второй будет не такой мощный так как получит чип Snapdragon 768G.

Старшую версию оснастят OLED экраном высокого разрешения и аккумулятором большой емкости. В младшей установят IPS матрицу.

Xiaomi Xiaomi Mi Pad 5
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