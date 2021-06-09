Xiaomi сертифицировала в Китае флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4

Как выяснилось, аппарат будет иметь поддержку связи UWB (Ultra Wide Band).

Китайская компания работает над новым Xiaomi Mi Mix 4, который уже появляется в базах данных сертификационных органов.

Так, недавно новый флагманский смартфон появился в базе китайского регулятора. Как выяснилось, аппарат будет иметь поддержку связи UWB (Ultra Wide Band).

Такая возможность есть не во всех современных смартфонах. Например, поддержка связи UWB (Ultra Wide Band) присутствует в iPhone 12.

Благодаря этому улучшается взаимодействие устройства с другими умными гаджетами.

Ранее также сообщалось, что новый Xiaomi Mi Mix 4 будет иметь подэкранную камеру, а также в нем ожидается появление свербыстрой зарядки HyperCharge, но это не точно.

Выход флагмана состоится в третьем квартале, когда будут представлены и другие новинки от китайской компании.