Главная » Новости

Xiaomi сертифицировала в Китае флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4

На чтение 1 мин Просмотров 85 Опубликовано
Как выяснилось, аппарат будет иметь поддержку связи UWB (Ultra Wide Band).

Китайская компания работает над новым Xiaomi Mi Mix 4, который уже появляется в базах данных сертификационных органов.

Так, недавно новый флагманский смартфон появился в базе китайского регулятора. Как выяснилось, аппарат будет иметь поддержку связи UWB (Ultra Wide Band).

Такая возможность есть не во всех современных смартфонах. Например, поддержка связи UWB (Ultra Wide Band) присутствует в iPhone 12.

Благодаря этому улучшается взаимодействие устройства с другими умными гаджетами.

Ранее также сообщалось, что новый Xiaomi Mi Mix 4 будет иметь подэкранную камеру, а также в нем ожидается появление свербыстрой зарядки HyperCharge, но это не точно.

Выход флагмана состоится в третьем квартале, когда будут представлены и другие новинки от китайской компании.

Xiaomi сертифицировала в Китае флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов