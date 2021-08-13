Xiaomi серии Mi MIX может быть новым вариантом Mi MIX Fold

Xiaomi анонсировала Mi MIX Fold как свой первый складной телефон в марте этого года. В мае сообщалось, что компания работает над новой версией Mi MIX Fold. Телефон Xiaomi с номером модели 21081018SC был обнаружен в базе IMEI в июне. Надежный китайский типстер Digital Chat Station заявил, что это новый флагман серии MIX. Поскольку Xiaomi недавно выпустила Mi MIX 4, похоже, что телефон 20181018SC может быть, по слухам, новым вариантом Mi MIX Fold.

К сожалению, аналитик не поделился какой-либо информацией о характеристиках телефона 20181018SC. Существующий Mi MIX Fold упакован с флагманскими характеристиками, но не имеет дисплея с высокой частотой обновления. Ходят слухи, что следующий Mi MIX Fold может быть обновленной версией оригинальной модели.

Следовательно, следующий Mi MIX Fold, вероятно, будет иметь складной дисплей с частотой 90 Гц или 120 Гц. Более того, компания может также установить камеру под дисплеем, чтобы конкурировать с Galaxy Z Fold3. Вероятно, он может быть оснащен более новым чипом Snapdragon 888 Plus. В остальном его характеристики могут быть идентичны оригинальной модели.

Ми MIX Fold имеет 6,52-дюймовый AMOLED — дисплей 90Гц крышки и складной AMOLED экрана 60 Гц 8,01-дюймовый. Он работает на мобильной платформе Snapdragon 888, имеет до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5020 мАч, который поддерживает быструю зарядку 67 Вт.

Он предлагает до 512 ГБ встроенной памяти и работает под управлением ОС Android 11 на базе MIUI 12. Он имеет 20-мегапиксельную фронтальную камеру и тройную камеру на 108 мегапикселей + 8 мегапикселей + 13 мегапикселей.

Источник — Astera.