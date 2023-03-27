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Xiaomi сделала спецверсию смартфона Redmi Note 12 Turbo в стиле «Гарри Поттера»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Смартфон Redmi Note 12 Turbo получит новую версию, которая разработана совместно с Wizarding World и вселенной «Гарри Поттера».

Пока официально новинка не представлена, но журналисты уже получили наборы с тематическими сувенирами.

В наборах есть толстовки с гербами, скрепка SIM-карты с логотипом платформы 9 и 3/4, волшебная палочка, а также шарфы в цветах факультетов школы Хогвартс. Как будет выглядеть сам смартфон, пока неизвестно.

Официальные подробности будут опубликованы 28 марта. Предположительно, аппарат будет оснащен процессором Snapdragon 7+ Gen2, аккумулятором на 5 500 мАч, основной камерой с модулями на 50,8 и 2 Мп, а также фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп.

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