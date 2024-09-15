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Xiaomi сделала рисоварку Mijia IH S1 объемом 3 литра дешевле 4 тыс. рублей

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Xiaomi выпустила на китайском рынке новую рисоварку Mijia IH S1 объемом 3 литра. Она уже доступна для предварительной продажи на JD.com по цене 299 юаней или 3 800 рублей.

Xiaomi сделала рисоварку Mijia IH S1 объемом 3 литра дешевле 4 тыс. рублей

Эта рисоварка оснащена стереоскопическим высоким нагревом и электромагнитным нагревом на 360 градусов, что обеспечивает равномерное приготовление риса и улучшает его вкус. С мощностью 1000 Вт и технологией 3D-саморазогрева, она быстро закипает и точно контролирует нагрев.

В рисоварке используется 6-слойная жарочная плита с антипригарным покрытием, что делает ее долговечной и легкой в уходе. Система «Perfect Cooking» предлагает 9 уровней регулировки температуры, что позволяет точно готовить различные сорта риса.

Рисоварка поддерживает функцию быстрого приготовления за 26 минут и включает съемный пеногаситель для предотвращения перелива. Она предлагает восемь режимов приготовления, включая различные способы готовки риса, каши и супов.

Устройство имеет умный дисплей для удобного доступа ко всем функциям и возможность настройки времени приготовления. Также предусмотрены функции 24-часового резервирования и 12-часового сохранения тепла. В комплект входят сама рисоварка, руководство пользователя, мерный стаканчик и ложка для риса.

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