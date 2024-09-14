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Xiaomi сделала недорогой проектор Redmi Projector 3 с ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Xiaomi анонсировала новый проектор Redmi Projector 3 по цене 140 долларов.

Xiaomi сделала недорогой проектор Redmi Projector 3 с ИИ

Он поддерживает разрешение 1080p и имеет яркость 260 люмен. В проекторе использованы технологии ToF и алгоритмы ИИ для автоматической фокусировки и калибровки, что обеспечивает быструю настройку изображения.

Проектор может проецировать экраны размером от 55 до 110 дюймов с проекционным отношением 1,2:1. Он сертифицирован SGS для снижения уровня синего света, что уменьшает нагрузку на глаза. Вес устройства составляет 1,44 кг.

Внутри установлен четырехъядерный чип Amlogic T950D4, 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Проектор оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт с цифровым усилителем.

Xiaomi сделала недорогой проектор Redmi Projector 3 с ИИ

Redmi Projector 3 поддерживает систему HyperOS Connect, что позволяет интегрироваться с другими устройствами умного дома, и совместим с приложением Mi Home. Он также предлагает двухдиапазонный Wi-Fi и функции зеркалирования экрана для беспроводной трансляции с мобильных устройств и компьютеров. В наличии порты USB 2.0, HDMI (ARC) и разъем для наушников.

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