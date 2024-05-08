Xiaomi сделала напольный вентилятор с дистанционным управлением

Китайская компания предлагает купить новый вентилятор, которые заметно отличается от обычных вентиляторов.

Новый напольный вентилятор Xiaomi Mijia DC inverter Pro предлагает ряд интересных функций. Он имеет ультратонкий корпус толщиной всего 8,7 см и поставляется с чехлом-коробкой для удобного хранения.

Управление вентилятором можно осуществлять как с помощью сенсорных клавиш на самом устройстве, так и дистанционно с помощью смартфона через приложение HyperOS Connect, включая голосовое управление с помощью Xiaomi classmates.

Устройство может работать как от сети, так и от пауэрбанка с минимальной мощностью 18 Вт. Для подключения используется интерфейс USB-C. Вентилятор оснащен 7 лопастями в форме крыльев для эффективного воздушного потока с производительностью до 25 м3/мин. При этом уровень шума составляет всего 26,8 дБ, что делает его работу тихой и незаметной.

Особенностью вентилятора является его 100-ступенчатая регулировка мощности, позволяющая гибко настроить скорость вращения и интенсивность воздушного потока.

Новинку уже можно купить на китайском рынке, где ее оценили в 399 юаней, а это чуть дороже 5 тыс. рублей.