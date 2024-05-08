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Xiaomi сделала напольный вентилятор с дистанционным управлением

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Китайская компания предлагает купить новый вентилятор, которые заметно отличается от обычных вентиляторов.

Xiaomi сделала напольный вентилятор с дистанционным управлением

Новый напольный вентилятор Xiaomi Mijia DC inverter Pro предлагает ряд интересных функций. Он имеет ультратонкий корпус толщиной всего 8,7 см и поставляется с чехлом-коробкой для удобного хранения.

Управление вентилятором можно осуществлять как с помощью сенсорных клавиш на самом устройстве, так и дистанционно с помощью смартфона через приложение HyperOS Connect, включая голосовое управление с помощью Xiaomi classmates.

Устройство может работать как от сети, так и от пауэрбанка с минимальной мощностью 18 Вт. Для подключения используется интерфейс USB-C. Вентилятор оснащен 7 лопастями в форме крыльев для эффективного воздушного потока с производительностью до 25 м3/мин. При этом уровень шума составляет всего 26,8 дБ, что делает его работу тихой и незаметной.

Особенностью вентилятора является его 100-ступенчатая регулировка мощности, позволяющая гибко настроить скорость вращения и интенсивность воздушного потока.

Новинку уже можно купить на китайском рынке, где ее оценили в 399 юаней, а это чуть дороже 5 тыс. рублей.

 

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