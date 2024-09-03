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Xiaomi сделала массажер для спа-ухода за ногами за 15,5 тыс. рублей

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Компания Xiaomi представила новый массажер для спа-ухода за ногами, который можно использовать дома.

Xiaomi сделала массажер для спа-ухода за ногами за 15,5 тыс. рублей

Этот массажер напоминает ведерко высотой 40,6 см и подходит для ног размером от 37 до 45. Он обеспечивает трёхмерный массаж с помощью воздушной подушки, имитируя ручное разминание. Устройство воздействует на важные точки на ступнях, что помогает улучшить здоровье.

Mijia Smart Airbag может работать как с водой, так и без неё. У него есть разные режимы нагрева, позволяющие поддерживать температуру воды от 35 до 48 градусов по Цельсию. Внутри находятся ролики, которые улучшают кровообращение и создают эффект джакузи с пузырьками.

Xiaomi сделала массажер для спа-ухода за ногами за 15,5 тыс. рублей

Управлять массажером можно с помощью кнопок на корпусе или через приложение Xiaomi Home. Устройство также имеет систему ультрафиолетовой стерилизации для уничтожения бактерий и защиту от перегрева и протечек.

В комплект входят 60 упаковок с травами для улучшения массажа, которые предоставляются бесплатно.

Стоимость устройства в Китае составляет 1299 юаней (около 15 500 рублей).

Xiaomi сделала массажер для спа-ухода за ногами за 15,5 тыс. рублей

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