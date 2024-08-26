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Xiaomi сделала компактный 100-ватный блок питания за 2 500 рублей

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Компания Xiaomi анонсировала новый блок питания мощностью 100 Вт в компактном корпусе.

Xiaomi сделала компактный 100-ватный блок питания за 2 500 рублей

Он поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки, включая PD 3.0 и QC 3.0, и совместим с современными смартфонами и другими устройствами, такими как ноутбуки.

Блок питания оснащён одним портом USB Type-C и поставляется с 1,8-метровым кабелем. Благодаря технологии GaN его размер уменьшен на 28% по сравнению с аналогами.

Конструкция включает множество защитных схем от перегрузки, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. В Китае цена новинки составляет 28 долларов или 2 500 рублей.

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