Xiaomi сделала компактный 100-ватный блок питания за 2 500 рублей

Компания Xiaomi анонсировала новый блок питания мощностью 100 Вт в компактном корпусе.

Он поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки, включая PD 3.0 и QC 3.0, и совместим с современными смартфонами и другими устройствами, такими как ноутбуки.

Блок питания оснащён одним портом USB Type-C и поставляется с 1,8-метровым кабелем. Благодаря технологии GaN его размер уменьшен на 28% по сравнению с аналогами.

Конструкция включает множество защитных схем от перегрузки, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. В Китае цена новинки составляет 28 долларов или 2 500 рублей.