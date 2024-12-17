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Xiaomi сделала и запустила в продажу кабели USB Type-C с защитой от запутывания

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Xiaomi представила новые магнитные кабели Mi 6A, которые получили технологию быстрой зарядки Xiaomi HyperCharge и высокую скорость передачи данных.

Особенностью новинок является то, что они защищены от запутывания при хранении.

Пользователям доступны два типа кабелей: двухсторонний USB Type-C и USB Type-A/Type-C. При использовании нового кабеля максимальная мощность зарядки может достигать 120 Вт, а скорость передачи данных — 480 Мбит/с.

Кабели имеют прочную оплётку с магнитной вставкой, которая фиксирует их в скрученном состоянии, предотвращая перекручивание при транспортировке. Xiaomi утверждает, что аксессуар может выдержать до 10 000 натяжений и 20 000 изгибов.

Длина кабелей составляет 1 метр, и они доступны в четырёх цветах: зелёном, белом, розовом и черном. Цена новинки в Китае составляет $8.

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