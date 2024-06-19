Xiaomi сделала чайник-мультиварку MIJIA с HyperOS за 2,1 тыс. рублей

Xiaomi запускает краудфандинговую кампанию на свой новый многофункциональный чайник MIJIA Smart Health Kettle P1.

Этот чайник, который можно подключить к HyperOS Connect, будет доступен по специальной цене в рамках краудфандинга — 179 юаней (25 долларов). Кампания начинается 19 июня и заканчивается 26 июня.

Многофункциональный чайник Xiaomi MIJIA Smart Health Kettle P1 предлагает несколько полезных функций, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей.

При помощи приложения MIJIA можно установить время сохранения тепла, регулировать температуру и использовать другие функции. Чайник можно использовать даже без подключения к интернету, а в приложении доступно до 50 умных рецептов.

Он имеет вместительный корпус на 1,8 литра и отдельную чашку для тушения объемом 0,8 литра из боросиликатного стекла. Конструкция «крышка в крышке» с двойным уплотнением эффективно сохраняет тепло во время тушения.

MIJIA Smart Health Kettle P1 имеет широкую внешнюю крышку, что позволяет удобно добавлять ингредиенты во время приготовления пищи или заваривания чая.

Нагревательная пластина с керамическим антипригарным покрытием обеспечивает эффективное приготовление. Весь чайник, включая корпус, нагревательную пластину, чашку и ситечко для чая, соответствует высоким стандартам безопасности при работе с пищевыми продуктами.

Мощность чайника MIJIA Smart Health Kettle P1 составляет 1000 Вт, и имеется 11 уровней регулировки температуры в диапазоне от 40 до 90 °C.

Чайник также поддерживает автоматическое сохранение тепла в течение 24 часов. Его можно программировать для автоматического старта в заданное время.

Многофункциональный чайник Xiaomi MIJIA Smart Health Kettle P1 доступен по специальной цене в рамках краудфандинга до 26 июня 2024 года.