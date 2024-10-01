Xiaomi сделала бюджетную звуковую панель 2.0ch

Xiaomi разместила информацию о новой звуковой панели 2.0ch на своём глобальном сайте, что указывает на предстоящий запуск.

Хотя детали о цене и наличии пока не раскрыты, предполагается, что эта модель будет бюджетной и станет более доступной версией звуковой панели 3.1ch, выпущенной в 2022 году.

Звуковая панель 2.0ch не имеет сабвуфера и использует два динамика Racetrack мощностью 15 Вт каждый, обеспечивая частотный диапазон от 70 Гц до 20 кГц.

Для подключения доступны оптический и коаксиальный входы, SPDIF и 3,5-мм AUX. Хотя HDMI не поддерживается, беспроводное соединение обеспечивается через Bluetooth 5.3. В комплекте есть настенный кронштейн.