В сети раскрыли планы китайской компании по выпуску новых моделей смартфонов бренда Redmi.

По информации источника, который поделился подробностями в социальной сети Twitter, Xiaomi сделает новые бюджетные смартфоны Redmi еще дешевле, причем к выходу готовится сразу три модели.

Главной задачей китайской компании является выпуск новинок, которые могли бы переманить покупателей моделей от Realme.

Первой новинкой становится аппарат Redmi Note 10, который будет представлен уже в феврале. В этой линейке будет сразу три модели, среди которых Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G.

Подробности о самих смартфонах пока не известны. Предположительно, новинки будут представлены сначала в Индии, а затем под другими названиями они выйдут в Китае, а также их появление ожидается и в России.