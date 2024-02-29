Xiaomi: сбой ПО, превращающий смартфон в «кирпич», устраняется

Пользователи смартфонов Xiaomi столкнулись с серьезной проблемой при обновлении устройств.

Оказалось, что последнее обновление приводит к тому, что смартфоны перестают работать и превращаются в «кирпич».

На официальной странице компании «ВКонтакте» пользователи сообщили о проблеме, уточнив, что у большинства загрузка обновления началась автоматически, а на экране отображается лишь меню восстановления, выйти из которого невозможно.

Не помогает справится с проблемой и перезагрузка. Официальные представители отреагировали на сообщения и в обсуждении написали, что в компании уже работают над устранением сбоя программного обеспечения.

Пока же пользователям рекомендуют сделать полный сброс устройства или же обратится в сервисный центр. Также было добавлено, что сбой носит масштабный характер, но не массовый.