Xiaomi Redmi 9A стал самым покупаемым смартфоном на российском рынке в 2022 году

Несмотря на все заявления экспертов смартфоны iPhone в России пользуются хорошим спросом, но они не являются лидерами.

Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» назвал лидеров продаж среди смартфонов. По данным компании, в 2022 году было продано 24 млн смартфонов, и среди этого количества лидером продаж оказался бюджетный Redmi 9A 32 ГБ.

На втором месте находится Redmi Note 10S, а следом идет iPhone 11 128 ГБ.

Причем в сегменте смартфонов стоимостью от 20 до 40 тысяч рублей лидирует компания Xiaomi.

В ценовой категории свыше 55 тысяч рублей лидерами уже становятся iPhone 12 и iPhone 13 в различных конфигурациях.

Напомним, что официально Apple и Samsung прекратила продажи своих смартфонов, и они в нашу страну сейчас поставляются по программе параллельного импорта.