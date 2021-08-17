Xiaomi Redmi 10 Prime появился в базе IMEI

Xiaomi готовится выпустить преемника своих бюджетных смартфонов серии Redmi 9 в виде новой линейки Redmi 10. Пока что многие подробности о Redmi 10 просочились в сеть, и, как ожидается, довольно скоро она станет официальной.

Теперь, согласно новому отчету Мукула Шармы (@stufflistings), похоже, что Redmi 10 Prime также будет отмечен вместе со смартфоном Redmi 10, поскольку индийский вариант устройства появился в базе данных IMEI.

Технические характеристики грядущего смартфона Redmi 10 уже известны, поскольку устройство было внесено в список в Германии. Телефон будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Full-HD + с частотой обновления экрана 90 Гц.

Под капотом устройство будет работать на чипсете MediaTek Helio G88 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели телефона будет установлена ​​50-мегапиксельная четырехкамерная камера, которая также будет состоять из 8-мегапиксельного широкоугольного объектива, 2-мегапиксельного макросенсора и 2-мегапиксельного датчика глубины.

На лицевой стороне будет 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Вероятно, он будет работать под управлением операционной системы Android 11 с настраиваемым пользовательским интерфейсом MIUI 12.5 поверх. Устройство будет оснащено датчиком отпечатков пальцев на боковой панели и будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии зарядки 18 Вт.

Пока нет информации о ценах на телефон. Тем не менее, ожидается, что телефон будет официально выпущен к началу сентября.

Источник — Astera.