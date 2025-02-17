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Xiaomi развивает искусственный интеллект в своей HyperOS

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Xiaomi работает над расширенными возможностями искусственного интеллекта для своей системы HyperOS. Помощник «Super Xiaoai» прошёл тестирование совместимости с моделью DeepSeek-R1, способной генерировать код и выполнять сложные вычисления.

Во время тестирования пользователи могли использовать голосовые команды для доступа к новым функциям ИИ. Система поддерживала преобразование голоса в текст и ввод текста.

Xiaomi опубликовала список из более чем 25 моделей, которые получат функцию Super Xiaoai, включая флагманы Xiaomi 15 и Redmi K80, а также планшеты из линейки Pad.

В индустрии наблюдается рост внедрения ИИ, и другие компании, такие как Huawei и OPPO, также планируют добавить подобные функции. Xiaomi стремится обеспечить высокое качество и надежность своих новых возможностей.

HyperOS Xiaomi
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