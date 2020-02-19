Xiaomi разрабатывает «умную» маску с контролем воздуха

Xiaomi приступила к разработке «умной» маски, правда пока она только запатентована, и еще неизвестно доведёт ли ее компания до серийного производства.

Стоит отметить, что в Китае сейчас остро стоит нехватка масок, и это связано с коронавирусом, к тому же в китайских крупных городах очень загрязнен воздух и там часто можно увидеть местных жителей, которые на улице ходят в респираторах.

Как пишет 91mobiles, китайская компания решила создать маску, которая будет следить за состоянием человека, а также фильтровать воздух и делать его анализ.

Гаджет хотят оснастить процессором, аккумулятором беспроводным модулем и сменным фильтром.

Также в патенте сообщается про гироскоп и ряд датчиков способных следить за здоровьем.

Маска должна подключаться к смартфону, а через специальное приложение будет осуществляться связь с сервером, на котором и будут производиться все вычисления, связанные с качеством воздуха.

Через приложение также будет вестись учет времени ношения маски, частота дыхания, и уровень загрязнения фильтра.