Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Китайская компания официально рассказала об обновлении смартфонов Xiaomi и Redmi до новой версии прошивки MIUI 12.

Презентация новой версии фирменной оболочки проходила в апреле, а теперь глобальная версия готовится к выходу на смартфоны.

Новую прошивку начнут распространять в два этапа.

Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. В середине лета начнут обновляться и другие модели, указанные в списке.