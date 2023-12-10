Xiaomi работает над тремя новыми автомобилями – Modena, Le Mans и Kunlun

Китайская компания Xiaomi сообщила о работе над тремя новыми моделями автомобилей — Modena, Le Mans и Kunlun. Известно, что две из них будут полностью электрическими, а третья будет гибридом. Это представляет собой новый шаг Xiaomi в развитии экологически чистых технологий и вход в сферу автомобилестроения.

Компания Xiaomi уже начала поиск опытных инженеров-разработчиков гибридных силовых установок для модели Kunlun. Ожидается, что Xiaomi предложит передовые технологии и разные варианты кузова для этих новых моделей.

Специалисты и фанаты Xiaomi активно обсуждают возможные типы кузова для этих автомобилей, включая кроссоверы, внедорожники, пикапы, минивэны и грузовики. Это указывает на то, что Xiaomi планирует предложить разнообразные варианты автомобилей, чтобы удовлетворить различные потребности и предпочтения покупателей.

Кроме того, после официальной премьеры модели SU7, ожидается, что она появится в розничных магазинах Xiaomi в Китае. В связи с этим, компания планирует реорганизовать пространство в своих магазинах, возможно, освободив место для своих автомобилей за счет убирания некоторых решений экосистемы умного дома.