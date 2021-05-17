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Xiaomi работает над технологией параллельной зарядки аккумуляторов для смартфонов

17.05.2021 15:47

Ранее сегодня  появился новый слух о том, что Xiaomi изучает и разрабатывает аккумуляторы для смартфонов, поддерживающие технологию параллельной зарядки, для достижения более высоких скоростей зарядки.

Согласно сообщению известного инсайдера на китайском веб-сайте микроблогов Weibo, компания работает над двухэлементными батареями для смартфонов. Xiaomi, как известно, является одним из пионеров в области технологий аккумуляторов для смартфонов, что позволило ей предложить более высокие скорости зарядки как на проводных, так и на беспроводных платформах. Поэтому неудивительно, если компания на самом деле занимается исследованиями и разработкой технологии параллельной зарядки.

Xiaomi работает над технологией параллельной зарядки аккумуляторов для смартфонов

Ранее в этом году китайский технический гигант выпустил Mi 11 Pro с кремниево-кислородным анодным элементом емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку до 67 Вт. Следовательно, бренд может предложить быструю зарядку, которая в ближайшем будущем может достичь 120 Вт. Быстрая зарядка более 100 Вт — это не совсем новая технология, поскольку устройства уже применяли ее в прошлом. Это включает в себя Mi 10 Extreme Commemorative Edition, который поставляется с двухэлементным аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку 120 Вт.

Другими словами, компания может улучшить эту технологию и может увеличить количество смартфонов, в которых используется эта технология. К сожалению, это все еще неподтвержденные слухи, поэтому отнеситесь к ним со скептицизмом и следите за обновлениями по этому поводу.

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