Xiaomi работает над решением проблем с датчиком приближения на своих последних телефонах

Сообщество пользователей Xiaomi высказывает свои жалобы на некоторые из недавно выпущенных смартфонов и их датчики приближения. Теперь, похоже, компания прислушивается и начала работать над решением этих проблем.

Хотя точная причина этих проблем, таких как проблема с датчиком приближения, на данный момент неизвестна, но некоторые пользователи считают, что это может быть проблема с оборудованием. Примечательно, что Xiaomi также недавно решила прекратить сделку с Elliptic Labs, которая была поставщиком компании для датчиков приближения (Via GSMArena).

Сейчас бренд заключил сделку с Minghao Sensing, но, к сожалению, неизвестно, когда новые датчики появятся в смартфонах компании. Xiaomi также объявила, что работает над исправлением различных проблем, которые беспокоят ее новые телефоны, и предложит OTA-обновления для затронутых моделей для повторной калибровки датчиков. Хотя, учитывая, что это широко распространенная проблема, на самом деле это может быть проблема аппаратного уровня.

Источник — Astera.