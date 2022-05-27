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Компания Xiaomi в Китае запатентовала смартфон-раскладушку в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3

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Xiaomi готовит новый раскладной смартфон, который уже запатентован в управлении по делам интеллектуальной собственности Китая.
На сайте регулятора появились патентные изображения раскладного устройства в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3. Заявка на регистрацию патента была поданы компанией Xiaomi.

На изображении можно увидеть аппарат с горизонтально расположенным блоком для тройной камеры и прорезями в нижней грани для зарядки и динамиков.

Лицевая сторона «раскладушки» не приводится, поэтому пока неизвестно будет ли фронтальная камера в экране или под ним.

Компания Xiaomi в Китае запатентовала смартфон-раскладушку в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3 Компания Xiaomi в Китае запатентовала смартфон-раскладушку в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3

Xiaomi
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