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Компания Xiaomi продала за одну распродажу товаров почти на 3 миллиарда долларов

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Xiaomi очень часто устраивает распродажи, многие из них ежегодные, и поклонники компании ждут именно распродажи, чтобы купить себе или на подарок новые гаджеты.
В Китае производитель смартфонов и другой электроники устроил очень крупную распродажу 618, и за период проведения акции было выручено 2,8 млрд долларов.

Распродажу проводили на крупных онлайн-площадках JD.com, Tmall, Pinduoduo, Douyin и Kuaishou, и как оказалось самым большим спросом пользовались смартфоны серии Xiaomi 12.

Хитом среди аппаратов от 300 до 450 долларов стал Redmi K50, а от 450 до 600 долларов Redmi K50 Pro. Также большим спором пользовались телевизоры компаний Xiaomi и Redmi.

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