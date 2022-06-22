Компания Xiaomi продала за одну распродажу товаров почти на 3 миллиарда долларов

Xiaomi очень часто устраивает распродажи, многие из них ежегодные, и поклонники компании ждут именно распродажи, чтобы купить себе или на подарок новые гаджеты.

В Китае производитель смартфонов и другой электроники устроил очень крупную распродажу 618, и за период проведения акции было выручено 2,8 млрд долларов.

Распродажу проводили на крупных онлайн-площадках JD.com, Tmall, Pinduoduo, Douyin и Kuaishou, и как оказалось самым большим спросом пользовались смартфоны серии Xiaomi 12.

Хитом среди аппаратов от 300 до 450 долларов стал Redmi K50, а от 450 до 600 долларов Redmi K50 Pro. Также большим спором пользовались телевизоры компаний Xiaomi и Redmi.