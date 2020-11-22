Xiaomi продала в мире более 140 миллионов Redmi Note

Китайская компания сообщила о продажах своих смартфонов линейки Redmi Note.

Согласно официальным данным, Xiaomi продала в мире более 140 миллионов смартфонов Redmi Note, и такого показателя компания добилась за период с 2014 года.

Тогда серия вышла с названием Xiaomi Redmi Note, при этом пик популярности этих смартфонов пришелся на 2020 год.

Дело в том, что бренд Redmi предложил клиентам привлекательные цены на смартфоны с более передовыми технологиями, чем в других устройствах в такой категории.

Между тем Redmi скоро запустит новые продукты серии Redmi Note 9 на китайском рынке. Эти же смартфоны появятся и на глобальном рынке, где их предложат под названием Redmi Note 10.

Этот смартфон может стать самыми дешевым на рынке, у которого установлена 108-мегапиксельная камера.