Несколько дней назад Xiaomi официально выпустила свой смартфон Mi MIX 4, а также серию Mi Pad 5 на своем внутреннем рынке в Китае, а также несколько других продуктов. Сегодня устройства впервые официально поступили в продажу на китайском рынке.

Xiaomi объявляет, что в этой первой продаже ей удалось продать продуктов на 300 миллионов всего за одну минуту. Компания также сообщила, что за пять минут было продано 200000 единиц серии Mi Pad 5.

В то время как Mi Pad 5 удалось продать 200000 единиц в первой продаже, люди жаловались на нехватку аксессуаров для планшета, включая клавиатуру и стилус. Компания приняла это к сведению и пообещала попытаться решить проблему.

Источник — Astera.