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Xiaomi продала 200000 устройств серии Mi Pad 5 за первые 5 минут продаж

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Несколько дней назад Xiaomi официально выпустила свой смартфон Mi MIX 4, а также серию Mi Pad 5 на своем внутреннем рынке в Китае, а также несколько других продуктов. Сегодня устройства впервые официально поступили в продажу на китайском рынке.

Xiaomi продала 200000 устройств серии Mi Pad 5 за первые 5 минут продаж

Xiaomi объявляет, что в этой первой продаже ей удалось продать продуктов на 300 миллионов всего за одну минуту. Компания также сообщила, что за пять минут было продано 200000 единиц серии Mi Pad 5.

Xiaomi продала 200000 устройств серии Mi Pad 5 за первые 5 минут продаж

В то время как Mi Pad 5 удалось продать 200000 единиц в первой продаже, люди жаловались на нехватку аксессуаров для планшета, включая клавиатуру и стилус. Компания приняла это к сведению и пообещала попытаться решить проблему.

Источник — Astera.

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