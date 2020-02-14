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Xiaomi продает моноблок с Core i3-9100 за 444 доллара

14.02.2020 19:53

Моноблок можно будет использовать не только в офисе, но также и дома, а его производительности хватит для просмотра контента в высоком качестве, работы с графическими программами, а также для игр.
На площадке коллективно финансирования Youpin, принадлежащей компании Xiaomi, представили моноблок Ningmei CR600.

Этот настольный компьютер предлагается с процессором Intel Core i3-9100 или i5-9400, а не зависимо от версии оперативной памяти будет 8 ГБ.

Накопитель в новинке предложат SSD на 512 ГБ или система, состоящая из SSD 256 ГБ и HDD на 1 ТБ.


Ningmei CR600 получил 23,8-дюймовый экран с разрешением Full HD, причем экран компьютера можно регулировать во высоте и углу наклона.

На Youpin базовую версию моноблока оценили в 444 доллара, причем в стоимость включена беспроводная мышь, коврик для нее и клавиатура.

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