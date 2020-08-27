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Обзоры рынков

Xiaomi привезла в Россию свой самый недорогой смартфон Redmi 9C NFC

27.08.2020 18:20

Redmi 9C NFC был запущен в прошлом месяце в Европе как бюджетный смартфон. Устройство оснащено тройными задними камерами, массивной батареей емкостью 5000 мАч, восьмиядерным процессором и стартовой ценой в 119 евро. Плюс доступна версия телефона с NFC, которая будет стоить немного дороже.

Xiaomi привезла в Россию свой самый недорогой смартфон Redmi 9C NFC

NFC-версия бюджетного смартфона будет в тех же цветах, что и стандартная версия. Кроме того, версия Redmi 9C с NFC будет продаваться в тех же конфигурациях, что и стандартная версия — 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ памяти и 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ. В России новый смартфон будет доступен в этих же вариантах: 2/32 ГБ по стоимости 8 990 рублей и 3/64 ГБ — 9 990 рублей. Старт продаж назначен с 27 августа.

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