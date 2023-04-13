Xiaomi привезла в Россию новые доступные «квантовые» телевизоры

Xiaomi на российский рынок привезла два новых телевизора на «квантовых» точках.

На официальном сайте компании опубликовали цены на новые телевизоры Xiaomi TV Q2 50 и Xiaomi TV Q2 55. Эти модели можно будет купить по цене 33 990 и 49 990 рублей соответственно.

Не зависимо от выбранной диагонали разрешение QLED-экранов будет составлять 3840х2160 точек. Заявлена поддержка 1,07 млрд и углы обзора 178 градусов.

Недорогие QLED телевизоры Xiaomi получили поддержку технологий Dolby Vision, HDR 10 и HLG.

В основе моделей лежит процессор MTK 9611, который дополнили 2 ГБ оперативной памяти и 16 Гб встроенной.

Работают Xiaomi TV Q2 на базе Android TV. Для установки приложений есть встроенный магазин Google Play. Для подключения по беспроводным каналам используются двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0.

Для периферийных устройств есть три HDMI, два USB 2.0, антенный порт, AV-выход, оптический разъем и 3,5-мм разъем. В телевизорах встроены динамики суммарной мощностью 30 Вт.