Xiaomi привезет в Россию смартфоны Poco X3 Pro и Poco F3

В России пройдет презентация новых смартфонов от компании Xiaom. На официальном POCO Россия уже появился анонс онлайн-презентации «Единство Мощи и Скорости».

Напомним, глобальная презентация Poco X3 Pro и Poco F3 прошла 22 марта. Эти смартфоны в Европе сейчас предлагают от 250 евро и 349 евро соответственно.

Напомним, в Poco X3 Pro установлен 6.67-дюймовый FullHD+ дисплей с защитой Gorilla Glass 6. Частота обновления экрана составит 120 Гц, а скорость отклика сенсора 240 Гц.

Под «капотом» смартфона находится процессор Snapdragon 860, работающий в паре с графикой Adreno 640.

Дополнили однокристальную систему оперативной памятью объёмом 6 ГБ и флэш-памятью 128 ГБ или 256 ГБ.

Смартфон также получил Bluetooth 5.1, модуль Wi-Fi 5 и поддержку сетей четвертого поколения.