Xiaomi приостановила обновление Redmi Note 9S до Android 11 с MIUI 12

Xiaomi, как и все производители старается выполнить свои обязательства по обновлению смартфонов, но не всегда это получается сделать вовремя, а порой и с большими проблемами.

Так, недавно Xiaomi выпустила обновление для Redmi Note 9S с прошивкой MIUI 12 на основе операционной системы Android 11.

Как оказалось, в ней содержится огромное количество ошибок, которые привели к сбоям в работе аппаратов.

Компания уже приостановила распространение обновления, и попросила владельцев Redmi Note 9S проявить терпение.

Пока неизвестно сколько потребуется времени на исправление всех ошибок в сборке мобильной операционной системы.

Стоит отметить, что в Индии Redmi Note 9S (продается под названием Redmi Note 9 Pro) получила соответствующее обновление еще в прошлом году и там багов и ошибок не было, но индийскую прошивку не рекомендуют ставить на глобальную версию Redmi Note 9S.