Xiaomi придумала устройство для обнаружения скрытых камер

Согласно опубликованному патенту, компания Xiaomi разрабатывает носимое устройство, способное обнаруживать присутствие скрытых камер вблизи пользователя.

Устройство использует встроенную камеру для получения изображений окружающей среды и определения угла съемки скрытых устройств. Если устройство обнаруживает, что пользователь находится в зоне действия скрытой камеры, оно отправляет предупреждение на связанный с ним мобильный гаджет. Такой подход помогает предотвратить незаконное слежение за пользователем и защитить его конфиденциальные данные.

Инсайдеры отмечают, что Xiaomi активно работает над разработкой новой линейки носимых устройств, которые будут поддерживать функцию защиты от скрытых камер. Это позволит компании предложить пользователям дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности.

Такое носимое устройство позволит пользователям быть уверенными в защите своей личной жизни от несанкционированного доступа и нежелательной съемки, особенно на публичных мероприятиях или в незнакомой обстановке.

Xiaomi продолжает инновационные разработки в области носимых устройств, стремясь предоставить пользователям больше возможностей и улучшить их жизнь. Надежность и безопасность являются важными принципами для компании, и новое носимое устройство, предупреждающее о скрытых камерах, подтверждает их приверженность этим ценностям.