Китайская компания, как и другие производители смартфонов, регулярно патентует новые решения и идеи для смартфонов.

Недавно Xiaomi запатентовала смартфон с уникальной камерой. В частности, Xiaomi придумала камеру смартфона с внутренним вращением под экраном.

Камера по умолчанию будет направлена назад, но при этом она будет вращаться при активации режима для селфи.

В документе описана камера с системой вращения за счет магнитного привода, прикрепленного к обратной стороне блока.

Появится ли такое решение в смартфонах, либо камера так и останется на бумаге, покажет время.