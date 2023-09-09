Xiaomi презентовала умный «водоионный» фен для волос за 7,7 тыс рублей

Xiaomi представила новинку — фен для волос с технологией водных ионов под названием Mijia High Speed Water Ion Hair Dryer H701. Устройство доступно для приобретения на различных онлайн-платформах Китая по начальной цене 7,7 тыс. рублей.

Главной особенностью фена H701 является его двойная технология водных ионов, способная эффективно конденсировать влагу из воздуха и превращать ее в нановодные ионы. Эти частицы поступают непосредственно к волосам, обеспечивая двойное увлажнение и уход.

Устройство оснащено высокоскоростным мотором с 110 000 оборотами в минуту и 13 лопастями вентилятора, что гарантирует мощный поток воздуха со скоростью 65 м/с. По словам представителей Xiaomi, этот фен способен высушить короткие волосы за 1 минуту, средние за 3 минуты, а длинные за 5 минут.

Кроме того, устройство предлагает «интеллектуальное управление температурой», контролируя ее 100 раз в секунду, чтобы поддерживать оптимальную температуру в 57°C.