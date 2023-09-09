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Xiaomi презентовала умный «водоионный» фен для волос за 7,7 тыс рублей

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Xiaomi представила новинку — фен для волос с технологией водных ионов под названием Mijia High Speed Water Ion Hair Dryer H701. Устройство доступно для приобретения на различных онлайн-платформах Китая по начальной цене 7,7 тыс. рублей.

Xiaomi презентовала умный «водоионный» фен для волос за 7,7 тыс рублей

Главной особенностью фена H701 является его двойная технология водных ионов, способная эффективно конденсировать влагу из воздуха и превращать ее в нановодные ионы. Эти частицы поступают непосредственно к волосам, обеспечивая двойное увлажнение и уход.

Устройство оснащено высокоскоростным мотором с 110 000 оборотами в минуту и 13 лопастями вентилятора, что гарантирует мощный поток воздуха со скоростью 65 м/с. По словам представителей Xiaomi, этот фен способен высушить короткие волосы за 1 минуту, средние за 3 минуты, а длинные за 5 минут.

Кроме того, устройство предлагает «интеллектуальное управление температурой», контролируя ее 100 раз в секунду, чтобы поддерживать оптимальную температуру в 57°C.

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