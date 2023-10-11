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Xiaomi презентовала «умную» напольную Bluetooth лампу с голосовым управлением

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания Xiaomi представила инновационную напольную лампу Mijia Vertical Learning Lamp с голосовым управлением.

Это устройство применяет передовые технологии в области освещения. Лампа имитирует естественный солнечный свет и минимизирует вредный синий спектр для защиты глаз.

Одной из функций является беспроводное управление через Bluetooth, позволяющее настраивать освещение удаленно. Также лампа оснащена динамиком и поддерживает голосовые команды.

Mijia Vertical Learning Lamp можно интегрировать с другими умными устройствами «умного» дома. В ней присутствует автоматический регулятор яркости для плавных переходов между режимами.

Высота лампы 2 м, размеры платформы 28х60 см. Цена составляет 2199 юаней или около 30 тыс. рублей. На эту лампу уже оформлено 134 предзаказа.

Xiaomi презентовала «умную» напольную Bluetooth лампу с голосовым управлением

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