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Xiaomi презентовала новый робот-пылесос Xiaomi Mijia 1S по цене 565 долларов

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По задумке новый робот-пылесос Xiaomi Mijia 1S не требует регулярного обслуживания. Для него создана база, которая не только заберет мусор с контейнера, но также помоет двойную швабру пылесоса и высушит ее.

Xiaomi на своей площадке коллективного финансирования за 565 долларов начала предлагает новый робот пылесос с функцией мытья полов.

Модель под названием Xiaomi Mijia 1S получила продвинутую станцию зарядки, которая может не только убрать мусор с контейнера, но также залить воду в контейнер для мытья полов, промыть швабру и высушить ее горячим воздухом.

Xiaomi презентовала новый робот-пылесос Xiaomi Mijia 1S по цене 565 долларов
Пылесос умеет мыть серьезные загрязнения, а этого удалось достичь за счет двух круглых тряпок, которые вращаются.

После такого мытья пылесос приподнимает швабры над полом, чтобы доехать до базы и по дороге на намочить ковры или вымытые участки. Старт продаж Xiaomi Mijia 1S намечен на 26 сентября.

Xiaomi презентовала новый робот-пылесос Xiaomi Mijia 1S по цене 565 долларов Xiaomi презентовала новый робот-пылесос Xiaomi Mijia 1S по цене 565 долларов

Xiaomi Mijia 1S
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