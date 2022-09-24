Xiaomi презентовала новый робот-пылесос Xiaomi Mijia 1S по цене 565 долларов

По задумке новый робот-пылесос Xiaomi Mijia 1S не требует регулярного обслуживания. Для него создана база, которая не только заберет мусор с контейнера, но также помоет двойную швабру пылесоса и высушит ее.

Xiaomi на своей площадке коллективного финансирования за 565 долларов начала предлагает новый робот пылесос с функцией мытья полов.

Модель под названием Xiaomi Mijia 1S получила продвинутую станцию зарядки, которая может не только убрать мусор с контейнера, но также залить воду в контейнер для мытья полов, промыть швабру и высушить ее горячим воздухом.



Пылесос умеет мыть серьезные загрязнения, а этого удалось достичь за счет двух круглых тряпок, которые вращаются.

После такого мытья пылесос приподнимает швабры над полом, чтобы доехать до базы и по дороге на намочить ковры или вымытые участки. Старт продаж Xiaomi Mijia 1S намечен на 26 сентября.