Xiaomi презентовала 86-дюймовый смарт-телевизор Mi Master за 180 тыс. рублей

Xiaomi показала свой флагманский телевизор диагональю 86-дюймов.

Китайский производитель уже озвучил цену на новинку и дату старта продаж, при этом пока умолчал об аппаратной платформе.

На презентации было сказано, что Mi Master 86 Mini LED получил разрешение 4К. Дисплей способен работать с кадровой частотой 144 Гц, а для подключения в телевизоре установили порт HDMI 2.1, что делает модель идеальной для современных игровых консолей.

Было также заявлено, что максимальная яркость панели составляет 2000 кд/кв.м, есть поддержка технологии FreeSync Premium Pro и акустическая система 3.1 общей мощностью 70 Вт.

В Китае Mi Master 86 Mini LED можно будет купить с 21 апреля по цене 2185 долларов.