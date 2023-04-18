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Xiaomi презентовала 86-дюймовый смарт-телевизор Mi Master за 180 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Xiaomi показала свой флагманский телевизор диагональю 86-дюймов.
Китайский производитель уже озвучил цену на новинку и дату старта продаж, при этом пока умолчал об аппаратной платформе.

На презентации было сказано, что Mi Master 86 Mini LED получил разрешение 4К. Дисплей способен работать с кадровой частотой 144 Гц, а для подключения в телевизоре установили порт HDMI 2.1, что делает модель идеальной для современных игровых консолей.

Было также заявлено, что максимальная яркость панели составляет 2000 кд/кв.м, есть поддержка технологии FreeSync Premium Pro и акустическая система 3.1 общей мощностью 70 Вт.

В Китае Mi Master 86 Mini LED можно будет купить с 21 апреля по цене 2185 долларов.

Mi Master 86 Mini LED Xiaomi
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