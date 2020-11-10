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Обзоры рынков

Xiaomi превзошла Apple и заняла третье место в мире по производству смартфонов

10.11.2020 11:12

Азиатские производители возглавляют рейтинг, поскольку американская компания выпадает из первой тройки впервые за 10 лет.

Китайская Xiaomi впервые за 10 лет превзошла Apple и стала третьим по величине производителем смартфонов в мире по объемам поставок, вытеснив американскую технологическую компанию из тройки мировых лидеров впервые за 10 лет, три ключевых рыночных данных поставщики сказали.

По данным Canalys, IDC и Counterpoint Research, сейчас все три ведущих мировых производителя смартфонов находятся в Азии. Последние статистические данные были опубликованы в четверг, когда Apple сообщила о падении выручки  на китайском рынке на 29% в годовом исчислении за три месяца до сентября.

По данным Counterpoint, объем поставок Xiaomi увеличился на 46% по сравнению с прошлым годом за три месяца до сентября, поставив 46,2 млн мобильных телефонов. Apple зафиксировала 7-процентное падение поставок в годовом исчислении, продав 41,7 млн ​​iPhone в июле-сентябре.

Canalys сообщила, что объем поставок Apple сократился на 1 процент, в то время как объем поставок Xiaomi вырос на 45 процентов в годовом исчислении за тот же период. IDC сообщила, что поставки Apple упали более чем на 10 процентов, а поставки Xiaomi выросли на 42 процента.

Важным событием для Xiaomi стало то, что мировая индустрия смартфонов зафиксировала 4-процентный спад в этом квартале, поскольку многие потребители воздерживались от покупки телефона до выпуска первого iPhone 5G, который был отложен до середины октября. Xiaomi также извлекла выгоду из встречного ветра, с которым столкнулся ее крупнейший отечественный конкурент Huawei Technologies, который теряет позиции на зарубежном рынке из-за репрессивных мер США в отношении компании.

Компания Xiaomi, основанная в 2010 году Лэй Цзюнем, в начале своей истории получила прозвище «Китайский Apple», но позже заявила о себе как о интернет-компании, ориентированной на данные, представив широкий спектр подключенных устройств, от смарт-телевизоров и беспроводных наушников до умных динамиков и других устройств. умные лампочки. Пекинский производитель смартфонов с тех пор сделал себе имя, предлагая продукты премиум-класса по доступным ценам.

По данным всех трех поставщиков, Samsung вернула себе позицию ведущего производителя смартфонов в мире в квартале с июля по сентябрь после того, как в предыдущем квартале южнокорейская компания ненадолго обошла Huawei. Huawei заняла второе место в сентябрьском квартале с долей рынка от 14 до 15 процентов, хотя, по данным IDC, поставки смартфонов упали на 22 процента.

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