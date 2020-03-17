Xiaomi прекратила продажи смартфона-слайдера Mi Mix 3

Xiaomi прекратила продажи смартфона-слайдера Mi Mix 317.03.2020 23:47
Этот смартфон был представлен еще в октябре 2018 года, а в прошлом году ожидалось, что модель получит преемника.
Однако в компании решили иначе и не стали создавать ему замену.
Xiaomi официально прекратила продажи смартфона-слайдера Mi Mix 3, который еще есть в магазинах, но из складских запасов, пишет gazetadaily.ru.
Будет ли для модели какой-нибудь идеологический приемник пока неизвестно. По каким причинам производитель отказался от аппарата информации нет.
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