Xiaomi прекратила продажи смартфона-слайдера Mi Mix 3

Этот смартфон был представлен еще в октябре 2018 года, а в прошлом году ожидалось, что модель получит преемника.

Однако в компании решили иначе и не стали создавать ему замену.

Xiaomi официально прекратила продажи смартфона-слайдера Mi Mix 3, который еще есть в магазинах, но из складских запасов, пишет gazetadaily.ru.

Будет ли для модели какой-нибудь идеологический приемник пока неизвестно. По каким причинам производитель отказался от аппарата информации нет.