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Xiaomi прекращает выпуск Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max в Индии

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Несколько месяцев назад, в марте этого года, Xiaomi выпустила на индийский рынок смартфоны серии Redmi Note 10, в которые также вошли Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max.

Базовая модель для обоих этих смартфонов имеет 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Redmi Note 10 Pro начинался с 15 999 фунтов стерлингов (~ 220 долларов США), а Redmi Note 10 Pro Max имел начальную цену 18 999 фунтов стерлингов (~ 261 доллар США).

Xiaomi прекращает выпуск Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max в Индии

Однако теперь выясняется, что компания сняла с производства базовую модель с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти на индийском рынке. Это похоже на постоянную вещь, поскольку модель была удалена с официального сайта компании.

Он по-прежнему продолжает продавать два других варианта памяти — 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ встроенной памяти. Устройства представлены в трех цветовых вариантах — Dark Night, Glacial Blue и Vintage Bronze.

Xiaomi прекращает выпуск Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max в Индии

С момента запуска смартфонов серии Redmi Note 10 на индийском рынке компания дважды увеличивала цену на версию Pro на 500 фунтов стерлингов каждый раз. Таким образом, стоимость телефона теперь начинается с 17 999. Цена на стандартную модель также увеличена в три раза.

Источник — Astera.

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