Xiaomi прекращает выпуск продуктов под брендом Mi

Китайская компания использовала прозвище Mi перед некоторыми из своих продуктов около 10 лет. Тем не менее, согласно отчету XDA Developers, в рамках новой кампании по брендингу Xiaomi уберет «Mi» из названий продуктов. Изменения уже начались с Xiaomi Mix 4, выпущенного всего несколько недель назад, и есть некоторые внутренние подтверждения, что это будет иметь место для последующих продуктов.

С 2011 года, когда Xiaomi представила свой первый смартфон Mi 1, он стал очень популярным. Это был один из первых продуктов Xiaomi, которые начали использовать прозвище Mi, хотя первый пользовательский интерфейс Xiaomi MIUI был первым, кто носил это имя. Mi 1 был флагманом в то время и, таким образом, положил начало традиции компании предоставлять передовые инновационные продукты самого высокого класса.

Официальный представитель сделал официальное заявление, подтверждающее это новое развитие. В заявлении говорится:

«Начиная с третьего квартала 2021 года, серия продуктов Xiaom «Mi» будет переименована в« Xiaomi». Это изменение объединит наше глобальное присутствие бренда и сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов. Это изменение может занять некоторое время, прежде чем оно вступит в силу во всех регионах.

С введением новой идентичности бренда, две отдельные серии продуктов будут располагаться под родительским брендом. Продукты Xiaomi представляют собой вершину технологий и предлагают первоклассный опыт. Продукты Redmi приносят большие инновации по более доступной цене и ориентированы на более молодую аудиторию. Эта дифференциация также отражена в наших обновленных логотипах, где логотипы Xiaomi и Redmi находятся под логотипом родительского бренда».

Источник — Astera.