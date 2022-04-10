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Xiaomi в 2022 году прекращает выпуск обновлений MIUI для 8 моделей смартфонов

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Китайская компания больше не будет выпускать обновление для ряда смартфонов, среди них есть и бывшие флагманы, разработанных на базе процессора Snapdragon 865.
В компании Xiaomi заявили, что с 18 июля текущего года больше не будут выпускать бета-версии прошивок для тестирования внутри компании.

Это значит, что стабильные версии MIUI тоже не будет выходить на смартфоны.

Производитель отказывается выпускать новое программное обеспечение для Mi CC9 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Mi 10 Lite.

Xiaomi
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