Xiaomi прекращает работы над прошивкой MIUI 11

Xiaomi через несколько месяцев должна представить MIUI 12, которая будет доступна для большинства смартфонов компании.

Накануне появилось сообщение, что разработчики скоро прекратят работать над бета-версией прошивки MIUI 11.

Предположительно, освободившиеся разработчики будут направлены на разработку новой версии MIUI.

Стоит отметить, что прекращение работы над внутренней бета-версией не означает, что компания прекратит выпускать публичные бета-версии и финальные прошивки.

Но они будут выходить с задержкой, так как китайские СМИ уже написали, что сборка MIUI 20.3.23 будет последней, поэтому владельцам Mi 9 Pro, Mi 10, Mi 10 Pro и Redmi Note 8 придется ждать обновления значительно дольше, чем было запланировано.