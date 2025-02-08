Xiaomi прекращает поддержку обновлений HyperOS для некоторых смартфонов

Компания Xiaomi обновила свой список EOL (End of Life), в который вошли новые устройства, не получающие поддержку обновлений HyperOS. В этот раз в список попали несколько моделей Redmi и POCO.

Список EOL включает устройства, жизненный цикл которых заканчивается, и которые не будут совместимы с будущими крупными обновлениями программного обеспечения.

Процедура добавления устройств в EOL не новая для Xiaomi, ведь компания регулярно включает модели, которым два или три года.

Недавно в список EOL были добавлены три глобальных устройства: Redmi Note 11T 5G (Индия), POCO M4 Pro 5G (Индия) и Xiaomi 12X (Европа, Россия, Тайвань).

Эти модели больше не будут получать основные обновления, обновления безопасности или улучшения, но смогут работать на последней версии ПО.

Пользователи могут перейти на новые модели Xiaomi с поддержкой HyperOS 2 или 2.1. Если же устройство не используется для ресурсоёмких задач, его можно продолжать эксплуатировать.

Источник: huaweicentral